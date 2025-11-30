İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın başarısını kutladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın başarısını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin 'Bu gurur 86 milyonun.' değerlendirmesinde bulundu.

AA30 Kasım 2025 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın başarısını kutladı
ABONE OL

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayisi, güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir."

  • Cevdet Yılmaz Bayraktar
  • KIZILELMA
  • Gurur

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.