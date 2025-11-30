Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın başarısını kutladı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayisi, güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir."