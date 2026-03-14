Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bingöl'deki temasları kapsamında hayırsever Turhan ailesi tarafından bir düğün salonunda verilen iftar programına katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik ederek, ramazan sofrasında Bingöllülerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünde Bingöl'ün ayrı bir yeri olduğunu, Bingöllülerin gönlünde de Erdoğan'ın ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah Bingöl'le Cumhurbaşkanı'mızın buluştuğu günleri de görürüz önümüzdeki dönemde. Ramazan ayı, bereket, rahmet, mağfiret ayı, bu ayda AK Parti teşkilatları olarak da sürekli sahadasınız. İnsanımızın gönlüne dokunan çalışmalar yaptığınızın farkındayız. Bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize canıgönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Kurulduğu günden bugüne AK Parti teşkilatlarımıza hizmet etmiş olan herkese, hangi kademede, makamda, mevkide, ünvanda olursa olsun samimiyetle bu davaya hizmet eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

Bölgenin ateş çemberine döndüğü bir dönemde olduklarını anımsatan Yılmaz, bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hedeflerine yürümeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ettiklerini bildirdi.

"Bir taraftan bölgemizde sorunların diplomatik olarak çözülmesi, çatışmalardan, savaşlardan uzaklaşılması yönünde her türlü gayreti sarf ederken diğer taraftan iç cephemizi kuvvetlendirme, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirme anlamında da Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Tüm güçleriyle istikrarlı, büyüyen bir ekonomi inşa etmeye dönük çabalarını sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir taraftan büyürken bir taraftan da vatandaşımızın derdi olan, dolayısıyla bizim de derdimiz olan enflasyon konusunda her türlü çabayı sarf ediyoruz. Maalesef şu son dönemde yaşananlar ekonomileri de olumsuz etkiliyor, savaşlar. Hürmüz Boğazı'ndaki hadise akaryakıt, doğal gaz, gübre, lojistik maliyetler başta olmak üzere dünya ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Biz buradaki maliyeti, vatandaşımıza en az yansısın diye tedbirler alıyoruz. Olayları, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Örneğin, akaryakıtta son dönem bir karar aldık. 100 birimlik bir artış olduğunda yüzde 25'ini sadece vatandaşımıza yansıtıp yüzde 75'ini devlet, hükümet olarak biz üstlenelim dedik ve eşel mobil dediğimiz sisteme geçmiş olduk. Akaryakıta pompa fiyatlarına daha az yansımış oldu bu gelişmeler. İnşallah geçici olur. İnşallah bu insani maliyetler, ekonomik ve çevresel maliyetler en alt düzeyde kalır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yönde her türlü çabayı sarf ediyoruz."

Bir taraftan ülkeyi kalkındırırken diğer taraftan da bölgesel dengesizlikleri gidermeye gayret ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine sadece metropol ve büyükşehirlerle ulaşamayacaklarını, her bir ilin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçirerek ulaşabileceklerini anlattı.

Bu anlamda Bingöl'ün de potansiyelini en üst düzeyde kullanarak Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkı sunduğu günlere yürüdüklerine değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl 23 yılda büyük bir mesafe kaydetti, kim ne derse desin. Halep oradaysa arşın burada. Alt ve üst yapısıyla, yollarıyla, üniversitesiyle, eğitim, sağlık tesisleriyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Adeta AK Parti döneminde Bingöl, Cumhur İttifakı ile birlikte yeniden inşa edildi. Şu anda da eksiklerimizi tamamlıyoruz. 500 yataklı hastanemiz bu sene Allah'ın izniyle tamamlanacak. Sağlıkta yeni bir kampüs oluşacak. Yanındaki 250 yataklı hastane ile birlikte 750 yatak kapasiteli büyük bir kampüs oluşacak. Bu hastanemizi inşallah 750 yataklı hastanemiz bir araştırma hastanesi niteliği de kazandığında Bingöl halkı artık başka illere çok daha az sevk ihtiyacı duyacak. Sağlık hizmetlerimizin kalitesi başka bir seviyeye gelmiş olacak. İçme suyu ciddi bir problemdi. Çok şükür büyük bir projeyle belediyemiz, Devlet Su İşlerimiz, içme suyundaki isale hattımızı bitirdi. İlave su getirmiş olduk. İçme suyunda da bu yazın inşallah sorun yaşamamayı ümit ediyoruz. Yollarımıza devam ediyoruz doğu, batı, kuzey, güney ekseninde. Havalimanımızı yeniliyoruz, yeni bir ihale yapılacak."

Bir ilin ve bölgenin kalkınmasının sadece kamu yatırımıyla olmayacağını, özel sektörün gelişmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, özel yatırımların artmasının önemli olduğunu belirtti.

Huzur ve güven ortamında önümüzdeki dönem özel sektör yatırımlarının da çok daha geliştiğini göreceklerine işaret eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"SÜTAŞ çok büyük bir yatırım oldu. Bin kişiye yakın bir istihdam var. Binlerce köylümüzden yem bitkisi, süt alınıyor. Diğer taraftan Bingöl'de büyük bir demir cevheri bulundu. Erdemir Oyak buraya en az 500 milyon dolar bir yatırım yapacak. Bu Türkiye'nin de demir ithalatını azaltacak çok stratejik bir proje. İnşallah bunun da hayata geçtiğini göreceğiz. Organize sanayimiz doldu, şimdi genişletiyoruz. Küçük sanayide Türkiye'nin en büyük küçük sanayilerinden birini Bingöl'e inşa ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız, sosyal konut çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemiz, yerel yönetimlerimiz güzel hizmetlerini sürdürüyorlar. Biz başkaları gibi laf üstüne laf koyan bir parti, bir hareket değiliz. Taş üstüne taş koyuyoruz. Buna da tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bölgemizin, dünyanın şartları ne olursa olsun Bingöl'ümüzü Türkiye Yüzyılı'nda yükselen illerden yapmaya kararlıyız. Tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni, bayramını tebrik ediyorum."



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da bugün Bingöl'de çeşitli programlar vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Erdoğan, "Ramazan ayının bereketi inşallah ömürlerimizin bereketi olsun. İnşallah ülkemiz, bu ateş çemberine dönmüş bölgede bir istikrar adası olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güçlü yarınlara yürüsün. Bu güzel sofrada hepinizin hem Kadir Gecesi'ne hem de bayrama hayırlısıyla erişmek için dualarda buluşmanızı diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Cahit Çelik, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.