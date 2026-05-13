İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4231
  • EURO
    53,2119
  • ALTIN
    6839.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Kristo ile görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Kristo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Kristo ile görüştü
ABONE OL

Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'le ilişkilerimiz diplomatik bağların ötesinde, tarihi ve kültürel bir ortaklık ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarımızda da bu hassasiyetimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Dost ve kardeş Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahı için dayanışma içinde olmaya ve diyalog ve ortak akıldan yana olan her çözümü desteklemeye devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.