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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: KKTC için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Her zaman ifade ettiğimiz üzere, KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' dedi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: KKTC için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
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Yılmaz ve Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Yılmaz, "Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün burada temsil ediliyor olması çok önemlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Tatar'a teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

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