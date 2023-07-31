Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik." dedi.