Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik.' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik." dedi.