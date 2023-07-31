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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik.' dedi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik." dedi.

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