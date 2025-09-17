Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Eğitimlerinin son yıllarını Türkiye'de tamamlayabilecekler

Yılmaz, Kırgızistan ziyareti kapsamımda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Toktugul Satılganov Devlet Filarmoni Orkestra Binası'ndaki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) 30. Yıl Dönümü Konserine katıldı.

Konser öncesinde konuşan Yılmaz, Türkistan'ın kadim milletlerinden kardeş Kırgız halkıyla ortak din, kültür, inanç ve medeniyete sahip olunduğuna işaret ederek, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Bişkek'te büyükelçilik açan ilk ülke olma gururunu her zaman taşıyacaklarını söyledi.

Türk-Kırgız kardeşliğinin sonraki nesillere aktarılmasının, iki ülke arasındaki mevcut bağların daha da güçlendirilmesinin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Manas Üniversitesi Türk dünyası ve akraba topluluklar başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerden de öğrenci kabul etmekte ve fakülte, yüksekokul ve enstitülerin bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemize 30. yıl armağanı olarak tıp fakültesine öğrenciyi almaya başladık. Hazırlık sınıfını ve ilk 3 yılını Manas'ta okuyacak olan öğrencilerimiz, 6 yıllık tıp eğitiminin son 3 yılını Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okuyacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Manas Tıp Fakültesi mezunları, Manas Üniversitesi'nden aldıkları diplomanın yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi diploması da alacaklardır."

Yılmaz, Manas Üniversitesi'nin 3 yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yükseköğrenim kurumu arasına girdiğini dile getirerek, bu başarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Sadece Kırgızistan ve Türkiye için değil tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağı" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, üniversiteden, eserleri neredeyse tüm dünya dillerine tercüme edilmiş Cengiz Aytmatov veya Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edilen Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi başarılı kariyerlere imza atacak öğrencilerin çıkacağına yürekten inandığını söyledi.