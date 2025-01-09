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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Demografik yapı, aile ve gençlik fonu, doğum yardımları gibi başlıca konuları ele aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında demografik yapı, aile ve gençlik fonu ile doğum yardımları gibi konuları ele aldıklarını, mevcut politikaları gözden geçirip yeni bir ulusal eylem planı ve hukuki düzenlemeler yapmayı planladıklarını açıkladı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Demografik yapı, aile ve gençlik fonu, doğum yardımları gibi başlıca konuları ele aldık
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun ilk toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantının kurul üyeleri ve kurumların temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, güçlü bir nüfus yapısının yalnızca demografik bir hedef değil, Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir konu olduğunu vurguladı.

Doğurganlık oranları, evlilik ve aile yapısındaki değişimlerin sosyal güvenlikten ekonomiye, eğitimden savunmaya kadar birçok alanda ciddi etkiler oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, genç yaşta evliliği, doğurganlığı ve aile kurumunu teşvik eden politikalar geliştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu aktardı.

"İHTİYAÇLARA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Yılmaz, "Kurulumuzun ilk toplantısında demografik yapı, aile ve gençlik fonu, doğum yardımları gibi başlıca konuları ele aldık. Mevcut politikaların gözden geçirilmesi, ulusal eylem planı hazırlanması ve ihtiyaçlara yönelik hukuki düzenlemeler yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki toplantıya kadar özellik arz eden konulara ilişkin çalışma grupları oluşturarak gerekli hazırlıkları tamamlayacakları bilgisini paylaşan Yılmaz, sağlıklı ve dinamik bir nüfus yapısının güçlendirilmesi için kamu kurumlarının yanı sıra, medya ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun her kesiminin desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun Türkiye için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederek, kurul üyelerine ve kurumlara katılımları ve katkıları için teşekkür etti.

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