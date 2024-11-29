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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Tarih, Filistin'de soykırımcı İsrail'e karşı haklı olanların kazandığını mutlaka yazacaktır. Biz de bu uğurda mücadele etmeye, Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz
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Yılmaz, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"TÜM İNSANLIĞIN VİCDAN SINAVI OLARAK GÖRÜYORUZ"

29 Kasım'ın Filistin halkının onurlu mücadelesine duyulan desteğin bir kez daha hatırlama günü olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin özgürlük ve adalet arayışını, sadece Filistinlilerin ulusal meselesi değil, tüm insanlığın vicdan sınavı olarak görüyoruz. Bu mücadele, yalnızca bir halkın değil, küresel vicdanın da geleceğini temsil ediyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmemiştir. Tarih, Filistin'de de soykırımcı İsrail'e karşı haklı olanların kazandığını mutlaka yazacaktır. Biz de bu uğurda mücadele etmeye, Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

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