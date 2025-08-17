İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı''na katıldı:
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı''na katıldı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, çevrim içi düzenlenen 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldı.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 19:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı''na katıldı:
Yılmaz, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen "Gönüllüler Koalisyonu" çevrim içi liderler toplantısına katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

  • Cevdet Yılmaz
  • Gönüllüler Koalisyonu
  • Liderler Toplantısı

