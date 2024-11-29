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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heysem bin Tarık ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heysem bin Tarık ile bir araya geldi
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Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ile köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunan Umman'ın, diyalog ve uzlaşıya dayalı yaklaşımını bölgesel ve küresel barış için önemli bir unsur olarak gördüklerini, bu alandaki iş birliğini güçlendirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

"Umman'dan LNG tedariki başta olmak üzere, enerji alanındaki ortak projelerimizin hızla ilerlemesinden ve savunma sanayisindeki iş birliğimizin stratejik bir boyut kazanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Tarık ile görüşmemizde, ticaret, enerji, savunma sanayi, eğitim ve yatırımlar gibi geniş bir yelpazede iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldık. Halihazırda 1,5 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, ortak gayretlerle 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Heysem bin Tarık'a kabulü için şükranlarını sunan Yılmaz, bu ziyaretin iki ülke için hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz
  • Umman Sultanı Heysem bin Tarık

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