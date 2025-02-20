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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İklim Kanunu Teklifi önemli bir adımdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl birçok alanda yapısal değişimin gerçekleştirileceğini belirterek, TBMM tarafından gündeme alınan İklim Kanunu Teklifi'nin bu çerçevede önemli bir adım olduğunu bildirdi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 22:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İklim Kanunu Teklifi önemli bir adımdır
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, para ve maliye politikalarının yanı sıra programlarının vazgeçilmez ve bütüncül unsuru olan yapısal reformları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm ile teknolojik seviyenin yükselmesi, katma değerli üretim, enerjide dışa bağımlılığın azalması, planlı tarım gibi yapısal dönüşüm adımlarının cari açığı kalıcı olarak azaltacağını, finansal istikrara ve fiyat istikrarına destek vereceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılı birçok alanda yapısal değişimin hayata geçirileceği bir dönem olacaktır. TBMM tarafından gündeme alınan İklim Kanunu Teklifi, bu çerçevede önemli bir adımdır. Emisyon Ticaret Sistemini kuran, sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıracak olan bu Kanun ve tamamlayıcı uygulamalar ile AB sınırda karbon düzenlemesine yönelik uyum da sağlanmış olacaktır."

  • cevdet yılmaz
  • TBMM
  • iklim

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