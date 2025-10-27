İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9245
  • EURO
    48,8559
  • ALTIN
    5418.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
ABONE OL

Yılmaz, ziyareti kapsamında, bugün Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nde, büyükelçilik mensuplarıyla bir araya gelecek.

Ziyaretin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 9. Future Investment Initiative (FII) Forumu'nun açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ile iştirak edecek.

Yılmaz, Forumun ardından "Küresel Sağlık Fuarı 2025 (Global Health Exhibition 2025) kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Milli Katılım Organizasyonu Standı'nı ziyaret edecek ve aynı gün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

Bakan Şimşek, FII Forumu kapsamında "Egemenlik ve Küreselleşme Arasındaki Denge Nedir?" konulu sempozyumda konuşma yapacak ve Körfez bölgesindeki uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.