Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki İstanbul Mushafı Sergisi'nin açılışına katıldı.

Hattatların emeğiyle ortaya çıkan bu eserin ilk günleri idrak edilen Ramazan'ın atmosferi ile daha fazla anlam kazandığını belirten Yılmaz, hattıyla İstanbul Mushafı'na hayat veren hattat Hüseyin Kutlu ve ekibini emekleri için tebrik etti.

Yılmaz, hat sanatının, İslam sanatlarının en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında yazıya duyulan saygı ve estetik anlayışının bu sanatta bir araya geldiğini söyledi.

Hat ve tezhip gibi sanatların en nadide örneklerini Mushafı Şeriflerde gördüklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Farklı milletlerden Müslümanların, Kuran'a duydukları saygıyı gösteren, birbirinden güzel mushaflar, İstanbul Mushafı'nda bir araya getirilmiştir. Bu çalışma, İslam dünyasının ortak değerler etrafında birleşeceği günlerin de umudunu taşımaktadır. İslam medeniyetinde çokluk içinde birlik, kesrette vahdet anlayışı bu eserde de aslında vücut bulmuş durumda. İstanbul Mushafı, Asrı Saadetten günümüze, bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyası merkeze alınarak vücuda getirilmiştir. İslam medeniyetinin 15 asırlık seyrine 'Mushaf Sanatları Tarihi' penceresinden bakmayı gaye edinen bir çalışmadır."

- "İSLAM COĞRAFYASININ FARKLI İZLERİ MUSHAF'IN RUHUNA İŞLEDİ"

Cevdet Yılmaz, "Mushafı Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif ve himayeleriyle 2016 yılında yazılmaya başlanmış ve 8 yılda tamamlanmıştır." dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İslam tarihi boyunca yazılmış en güzel, en özel mushaflar seçilerek 10 dönem, 10 cilt olarak bir araya getirilmiş ve İstanbul Mushafı olarak tasarlanmıştır. İstanbul Mushafı'nın kağıdı, tasarımı, hattı, tezhibi, cildi ve özel basımları İstanbul Nakkaşhanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Konusunda mütehassıs hattat, müzehhip, mücellit olmak üzere 66 kişilik heyet bu eseri sekiz yılda tamamlamıştır. Mushaf'ta kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, talik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanılmıştır. Yine her biri farklı olmak üzere 62 adet sayfa tasarımı yapılmıştır."

Cevdet Yılmaz, Mushaf'ın yazımda kullanılan siyah is mürekkebinin dahi özel olarak yapıldığını, kağıdın yine özel olarak İstanbul Nakkaşhanesi'nde üretildiğini ve fiziki ömrünün 500 yıl olduğunu bildirdi.

Bu kağıdın hamuruna, Mekke, Medine, Kudüs ve Buhara'dan getirilen su ve ağaç dallarının katılmasıyla İslam coğrafyasının farklı izlerinin Mushaf'ın ruhuna işlediğini anlatan Yılmaz, bu vesileyle tüm İslam aleminin bu Mushaf'ın hamurunda temsil edilmesinin arzulandığını ve ümmet birliğine atıf yapıldığını ifade etti.

- "KATKI VEREN HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cevdet Yılmaz, farklı ülkelerden farklı bitkilerin, ağaç dallarının bir araya gelip Mushaf'a hamur olması gibi, ümmetin de bir araya gelip bir güç oluşturması için Mushaf'ın fiili bir dua yerine geçmesini dileyerek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu büyük eseri meydana getiren başta Hattat Hüseyin Kutlu olmak üzere tüm hattatlarımızı ve İstanbul Nakkaşhanesi'nden Bilim Kültür ve Sanat Derneği'ne, akademisyen ve araştırmacılardan Türk İslam Eserleri Müzesi'ne, İstanbul Mushafı'nın hazırlanmasına katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz, tebriklerimizi sunuyoruz. Bu değerli eseri sergi vasıtasıyla milletimize ulaştıran Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, özellikle Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine Diyanet İşleri Başkanımıza ve ekibine bu sürece verdikleri destekten, katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Hattat Hüseyin Kutlu rehberliğinde sergiyi gezdi.