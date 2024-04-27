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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail Dışişleri Bakanının arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, 'İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir.' ifadelerini kullandı.

AA 27 Nisan 2024 Cumartesi 01:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail Dışişleri Bakanının arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir. Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır. Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

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