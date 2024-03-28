Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul'un bir 5 sene daha yatırımsız geçirmeye tahammülü yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ile birlikte Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar ile Sahur Programı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, "Hem merkezde, hem de yerelde, siyaset anlayışımızın odağında hizmet var, insan var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu anlayışla 81 vilayetimize aynı gözle bakıyoruz. İstanbul bir dünya şehri, tüm Türkiye'nin özeti. İstanbul medeniyetimizin şehri. Gözbebeğimiz bir şehir. Bu aziz şehre hizmet etmek, burada büyükşehir belediyesi başkanı olmak bir onurdur" dedi.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

İstanbul'un olası deprem riskine karşı büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Yılmaz, "İstanbul'un bir 5 sene daha yatırımsız geçirmeye tahammülü yok. İstanbul'un geleceğine yatırım yapmak zorundayız. Bakın Murat Kurum kardeşimiz az önce bakış açısını ortaya koydu. İstanbul'un büyük bir afet sorunu var. Ne yaptı Allah aşkına bu büyükşehir belediyesi? Niçin bu 5 yılı boş yere geçirdiler, niçin gerekli yatırımları yapmadılar? İstanbul'u, İstanbulluyu seven bu ihmali yapabilir mi? İstanbul belediyesinden çok çok daha düşük geliri olan ilçe belediyelerin yaptığını dahi yapamamış büyükşehir. Murat Kurum başkanımızın yaptığı işler ortada. Bizler de buna şahidiz. 81 ilimizde nerede bir afet varsa, nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu ve eserler ortaya koydu, sorunlar çözdü. Ben uzun yıllardır Murat başkanımızı tanıyorum. Bürokrasiden tanıyorum. Sonra Bakan oldu, dolu dolu 5 yıl bakanlık yaptı. Son 5 yılda rakamlar ortada. Ulaşımda geriye gitmiş İstanbul, birçok alanda olduğu gibi. Trafikte insanların geçirdiği süre uzamış. Gerekli yatırımlar yapılmadığı için. Ve şimdi Murat Kurum başkanımız 'Tüneller açacağız' diyor. 'Kavşaklar yapacağız' diyor. 'Raylı sistem yapacağım' diyor. Ve bunlarla 'İstanbullunun trafikte geçirdiği zamanı çok daha düşük seviyelere çekeceğim' diyor. Soruyorum ben Esenyurtlulara, böyle bir başkana destek olmaz mıyız. Hepimiz destek oluruz. Ve hükümet olarak da elimizden gelen tüm desteğimizle tüm imkanlarımızla İstanbullunun yanındayız, İstanbul'a hizmet edeceklerin yanındayız" şeklinde konuştu.

31 Mart'ta herkesi sandığa gitmeye davet eden Yılmaz, "Esenyurt bu seçime mührünü vuracak, damgasını vuracak inşallah. Ben inanıyorum ki hepiniz bir sorumluluk içinde öncelikle sandık başına gideceksiniz, demokratik bir ortamda oylarınızı kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız. Sandığa sahip çıkma meselesi de çok önemli. Aylardır bir gayretimiz var, çalışıyoruz. Mahsul zamanı pazar günü. Sandıklar kapanıncaya kadar, sayım bitinceye, tutanaklar tutulup seçim kurullarına teslim oluncaya kadar sandıklara sahip çıkacak mıyız? Allah'ın izniyle sandıklarımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.