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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kapsayıcı ve etkili yol haritaları üreteceğine inancımız tamdır
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kapsayıcı ve etkili yol haritaları üreteceğine inancımız tamdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin kararın hayırlı olmasını dileyerek, 'Kurulumuzun, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların, sosyal paydaşların aktif katılımlarıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yol haritaları ve politikalar üreteceğine inancımız tamdır.' ifadesini kullandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kapsayıcı ve etkili yol haritaları üreteceğine inancımız tamdır
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Yılmaz, bugünkü Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Nüfus Politikaları Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, demografik gelişmelerin değerlendirilmesi ve nüfus politikalarının bütüncül bir yaklaşım içinde oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu'nun ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurulumuzun, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların, sosyal paydaşların aktif katılımlarıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yol haritaları ve politikalar üreteceğine inancımız tamdır."

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