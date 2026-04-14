14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'a geldi
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler arası 14. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

AA14 Nisan 2026 Salı 16:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'a geldi
Yılmaz'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Astana'ya geldi.

Yarın Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler arası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek Yılmaz'ın, ayrıca Kazakistan Başbakanı Bektenov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi bekleniyor.

