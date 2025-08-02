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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımlar, bölgesel gelişmeler, ekonomik ve mali işbirlikleri ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeler ele alındı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında, Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımları, bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve mali işbirliğimizin geleceğini ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldık. Misafirperverlikleri için Sayın Tatar'a ve Sayın Üstel'e teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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