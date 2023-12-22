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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sarıkamış şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış şehitlerini için sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sarıkamış şehitlerini andı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlığın ve büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı... Vatanı ve milletinin bekası için Allahuekber Dağları'nda geriye dönmeyi düşünmeden şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz hep aynı izdeyiz." ifadelerini kullandı.

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