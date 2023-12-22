Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sarıkamış şehitlerini andı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlığın ve büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı... Vatanı ve milletinin bekası için Allahuekber Dağları'nda geriye dönmeyi düşünmeden şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz hep aynı izdeyiz." ifadelerini kullandı.

Kahramanlığın ve büyük bir azmin destanı olan #Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı...



Vatanı ve milletinin bekası için Allahuekber Dağları'nda geriye dönmeyi düşünmeden şahadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.



Biz hep aynı izdeyiz! ���� pic.twitter.com/K5SYd7n5zT — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 22, 2023