Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Seneye 1 milyon kapasiteyi aşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Toplum 5.0" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu" kapsamında, "Usta Çırak Söyleşisi" özel oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın yöneticiliğini yaptığı söyleşide, Ulusal Staj Programı'na başvuruda bulunan ve ÖSYM giriş sıralamasında ilk binde yer alan gençlerle buluşan Yılmaz, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak kişilerin gençler olduğunu belirterek, kendilerine düşen görevin de gençler için destekleyici mekanizmalar geliştirmek ve motivasyonlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Bir insanın hayatında 5-10-20 yıl uzun bir zaman olsa da 2053 ve 2071 vizyonları olan bir devlet için bunların çok uzun süreler olmadığını aktaran Yılmaz, "Bunlar ülkemizin tarihinde inşallah ulaşacağı çok çok önemli yerler, mesafeler olacak. Bunu da sizler başaracaksınız ve sizden sonra gelecek nesiller başaracak." diye konuştu.

"BİZE DÜŞEN FIRSATLARI SAĞLAMAK"

Yılmaz, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en büyük avantajlarından birinin fırsat eşitliği sağlamak olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de, hangi koşullarda doğmuş olursa olsun herkesin birtakım imkanlardan faydalanması, çaba sarf etmesi ve başarması için imkan oluşturma var. Fırsat eşitliğinin özü de bu bence. Bize düşen yöneticiler olarak fırsatları sağlamak ama fırsatları değerlendirip değerlendirmemek de insanların elinde." şeklinde konuştu.

Bingöl'de doğduğunu ve liseyi aynı ilde bitirdiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok farklı bir Türkiye vardı o zamanlar. Bugünkü imkanlar, şartlar, iletişim, teknoloji hiçbir şeyin olmadığı bir dönem ama bir eğitim sistemi kanalıyla işte ODTÜ'ye geldim. ODTÜ'yü kazandım. Orada başarılı oldum. Oradan Devlet Planlama Teşkilatında uzman yardımcısı olarak başlayıp 18 sene çalıştım. Bir devlet tecrübesi oldu. Kamu tecrübesi oldu. Sonra 2007'de siyasi hayatım başladı. Milletvekilliği, sonra bakanlık, işte daha sonra başka birtakım görevler, Meclis'te görevler... Şimdi de Cumhurbaşkanı Yardımcısıyım."

Yılmaz, bu fırsat eşitliğinin getirdiği imkanlarla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine gelmesinin mümkün olduğunu dile getirerek, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde de bu perspektifle hareket ettiklerini vurguladı.

Eğitimi yaygınlaştırdıklarını ve ciddi yatırımlar yaptıklarını, Türkiye'nin dünyada ücretsiz eğitim veren nadir ülkelerden biri haline geldiğini aktaran Yılmaz, "Burs imkanlarını genişlettik. Yurt imkanları bu sene 950 bin civarında, seneye 1 milyon kapasiteyi aşacağız. Muazzam bir yurt kapasitesi oluşturduk, benzer ülkelerle mukayese ederseniz üç, dört katı bir yurt kapasitesi oluşturduk. Diğer yandan gençlerimizin istihdamı ve girişimciliği için destekler geliştirdik." ifadesini kullandı.

Yılmaz, son yıllarda gençlerin zihninde ABD ve Avrupa'ya yönelik farklı bir algı olduğuna dikkati çekti.

ABD'de kendi yüksek lisans tecrübesine de değinen Yılmaz, "Doğrusu hiç de öyle filmlerde, medyada anlatılan, oluşturulan imajı görmedim. Türkiye çok daha güzel ve renkli bir ülke. Oralarda hayat çok daha mekanik. Bazı insanların dışlandığı, evsizlerin sokaklarda yaşadığı, ırkçılığın hala ciddi bir problem olduğu bir ülke. Gazze'de yaşananlardan görüyoruz. Temel haklar, hürriyetler konusunda mangalda kül bırakmayanlar, gerçek testlerle karşı karşıya kaldıklarında bu sınavları veremiyorlar. Bizim değerlerimiz, kültürümüz, insanımız çok daha zengin." değerlendirmesinde bulundu.

- GENÇLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının ardından gençlerin önerilerini dinleyip sorularını cevapladı.

Özel sektör-kamu kıyaslaması üzerine yöneltilen soru üzerine Yılmaz, "Bazı kamu kurumlarından özel sektöre geçiş daha kolaydır. Kamuda ve özel sektörde farklı dönemlerde çalışmak mümkün. Mobilite, hareketlilik denilen, kamuda çalışırken özelde bir süre görev yapmak, özelde çalışırken kamuda görev yapmayı insan kaynakları birimlerimizin gelecekte daha fazla yaygınlaştırması lazım." diye konuştu.

Mentörlüğü özel ve kamuda olabildiğince artırmada büyük fayda bulunduğuna işaret eden Yılmaz, gençlere tavsiyelerde bulunarak, yabancı dil, analitik düşünme becerisi için matematik ve iletişim becerileri konusunda kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Gençlerden sanat ve sporu da ihmal etmemelerini isteyen Yılmaz, "Liseyi bitiren her öğrencimiz bir dil bilsin, bir enstrümanı çalabilsin, bir spor dalında da lisans alacak yetkinliğe sahip olmalı. İletişim becerinizi, takım çalışmasını, yenilikçiliği, farklı bakış açılarını size kazandırıyor." dedi.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da farklı kentlerde staj yapan gençlerin barınma problemi için yardımcı olduklarını ifade etti.

Bakan Bak, 2024'te 1 milyon yatak kapasitesini hedeflediklerini belirterek, farklı kentlerde staj yapan gençlerin yaz ve kış döneminde yurtlarda kalabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'ın gençlerin uluslararası spor müsabakalarını takibi için de taleplerinin bulunduğunu iletmesi üzerine Bak, kura çekimi sonrası 4 büyük takımın yapacağı ve Avrupa kupaları maçlarına toplam 50 kişiyi, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına da iki erkek, iki kadın olmak üzere toplam 4 kişiyi misafir olarak götürebileceklerini söyledi.

Programın sonunda gençlerle, karekod uygulaması üzerinden kariyer hedefleri ve taleplerine ilişkin dijital anket çalışması gerçekleştirildi.