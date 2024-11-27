Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Chee Hean ile bir araya geldi

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Singapur ile diplomatik ilişkilerin 55'inci, stratejik ortaklığının ise 10'uncu yıl dönümünde, Chee Hean'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendi bölgelerindeki merkezi konumları ve güçlü ekonomik-ticari altyapılarının iki ülkeyi doğal ortaklar haline getirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye-Singapur ilişkisi, tedarik zinciri güvenliğini sağlamak, kaynak ve üretim çeşitliliğini artırmak ve dayanıklılığı güçlendirmek bakımından stratejik bir öneme sahip. Güneydoğu Asya'nın kapılarından biri olarak gördüğümüz Singapur ile savunma sanayi, yeşil ekonomi, dijitalleşme, yenilik, enerji ve helal gıda gibi alanlarda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizi artırmak ve bu alandaki hedeflerimize ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmamız son derece önem taşıyor. Karşılıklı yatırımlarını artırmasını destekliyor, eğitim alanında tecrübe paylaşımı dahil olmak üzere her alanda ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz."

Konuk bakana ziyaretinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.