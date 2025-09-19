İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3975
  • EURO
    48,6041
  • ALTIN
    4855.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST'te gençlerle buluşacak
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST'te gençlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Pazar günü sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olmak üzere TEKNOFEST 2025'te olacağım. Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur.' ifadesini kullandı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 14:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST'te gençlerle buluşacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ayakları yere değil, geleceğe basan" TEKNOFEST'in hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji üretmeden sadece tüketen ülkeler ne bağımsız olabilir ne de yüksek katma değerli bir ekonomik yapı inşa edebilir. TEKNOFEST, ülkemizin bu alandaki kararlılığının en güçlü göstergelerindendir. Pazar günü sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olmak üzere TEKNOFEST 2025'te olacağım. Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu büyük organizasyonda emeği geçen T3 Vakfı'na, savunma sanayi kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, girişimcilerimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.