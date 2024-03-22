Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme kaydetti

Temasları kapsamında Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, polis mangası tarafından karşılandı. Yılmaz, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli İş Dünyası Buluşması'na katılan Yılmaz, son 3-4 yılda büyüme ve ticaret açısından dünyanın tarihsel ortalamaların altında olduğunu söyledi.

Yılmaz, Kovid-19 salgını ve sonrasında toparlanma süreçlerinin yaşandığını, bunun yol açtığı enflasyona karşı ülkelerin ortaya koyduğu sıkı para politikalarının, büyümeyi ve ticareti daralttığını anlattı.

Ukrayna-Rusya savaşının, bütün dünyayı ve küresel ekonomiyi etkilediğini belirten Yılmaz, "Diğer yandan Körfez'de hepimizin içini yakan manzaralar, özellikle Gazze'de yaşananlar. Bunlar da tabii ki olumsuz gelişmeler olarak karşımızda duruyor." dedi.

Yılmaz, bunlara ilave olarak Türkiye'de geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını, afetin yaralarını sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Geçen yıl küresel ekonomide yüzde 3 civarında bir büyüme olduğuna, buna karşın Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme kaydettiğine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Enflasyonu desteklemeyen, dezenflasyona daha çok destek olan bir büyüme kompozisyonu hedefliyoruz. Bu çerçevede tüketim harcamalarının nispi payının azalmasını, yatırımın ve ihracatın büyümemize daha fazla katkı vermesini arzu ediyoruz. Bu yönde bir politika setimiz var. Bu yönde de gelişmeler olduğunu ifade edebilirim. Geçen yılın son çeyreğinde sabit sermaye yatırımlarımızdaki artış yüzde 10,7 oldu. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış ise yüzde 14 gerçekleşti. Bunlar hakikaten olumlu rakamlar. Yatırımın, büyümemizde, milli gelirimizde daha fazla pay aldığını gösteren rakamlar. Tüketici harcamalarımız da belli bir zaman sürecinden sonra ilk defa tek haneli büyümelere düşmüş oldu. Yine yüksek bir tüketimimiz var ama en azından tek haneye düşmüş oldu."

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Yılmaz, enflasyonla ilgili kararlı şekilde mücadelelerini başlatmış ve politikalarını güncellemiş durumda olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak şunu da açık yüreklilikle söylememiz lazım; tüm dünyada enflasyonla mücadele belli bir zaman alıyor. Bu bize özgü bir şey değil. Belli bir düzeye gelmiş enflasyonu düşürmek, bir süreç meselesidir. Hemen hükümeti kurduktan sonra, mayıs seçimlerinden sonra bu mücadeleye başladık. Geldiğimiz noktada aylık bazda etkileri görmeye başladık. Ocak, şubatta sadece bu yılın bir miktar beklentilerimizin üstünde oldu. Nitekim Merkez Bankamız hemen bu konuda pozisyon aldı, sıkılaştırıcı birtakım tedbirler aldı, yeniden patikamıza dönülmesi noktasında tedbirleri hemen devreye soktu."

Yıllık düşüşün haziran-temmuz gibi gerçekleşeceğini, belirgin düşüşün yılın ikinci yarısında görüleceğini dile getiren Yılmaz, "Dezenflasyon süreci başlayacak. 2025 yılında Orta Vadeli Programımızdaki hedefimiz yüzde 15 civarında bir enflasyon, 2026'ya geldiğimizde ise tek haneli enflasyonlara yeniden ulaşacağız. Bunu da laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun planını, programını, politika setini oluşturmuş durumdayız. Kararlı bir şekilde de bunu hayata geçiriyoruz. Hep birlikte de sonuçlarını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğunun altını çizerek, "Buna rağmen son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada. Döviz ihtiyacımız azaldı. Dövize erişimimiz arttı. Burada hiç bir tereddüt yok." dedi.

Yılmaz, bankacılık sisteminin sağlam, sermaye yapısının da güçlü olduğunu vurguladı. Takipteki alacak oranlarının da düşük olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bütün bunların etkisiyle kredi risk primi CDS'te bir düşüşü son dönemlerde izliyorsunuz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinde olumlu yönde gelişmeler ve adımlar var. En son Fitch bir kademe yükseltti ve görünümü de pozitife çevirdi. Bu da gelecekte bu işin devam edeceğini gösteriyor. Bu kredi not artışlarının devam edeceğini gösteriyor. KKM denilen Kur Korumalı Mevduatta da yine ciddi bir azalma sağladık. Geçen yılın ağustos ayında en yüksek seviyesine çıkmıştı. 3,4 trilyon lira civarındaydı, geldiğimiz noktada 2,3 trilyon liraya kadar gerilemiş durumda. Yani 1,1 trilyon aşağı yukarı kur korumalı mevduatta da gerileme, dolayısıyla olumlu yönde bir gelişme söz konusu."

Depremin etkisine rağmen bütçe açığını oldukça iyi bir seviyede tuttuklarını aktaran Yılmaz, aldıkları tedbirlerle bütçeyi iyi yönettiklerini anlatarak rakamsal verileri paylaştı.

Yılmaz, gelecek dönemde yollarına daha güçlü şekilde devam edeceklerini dile getirerek, "Bazı çevrelerde yerel seçimler gerekçe gösterilerek birtakım hava oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara hiçbir şekilde prim vermemek lazım. Genel seçimleri geçen yıl yaptık. Cumhurbaşkanımızı halkımız seçti, Meclisimizi seçti. Mecliste Cumhur İttifakı çoğunluğa sahip. Cumhurbaşkanımız da 5 yıl yeni görev süresi almış oldu. Dolayısıyla makro politikalar, milli politikalar, genel ekonomik politikalarla ilgili seçim genel seçimlerdir. O seçimler yapıldı ve bitti. Genel seçim yapıyor olsaydık belki bu tartışmalar anlamlı olabilirdi. Genel seçimden sonra politikalar ne olacak diye bir tartışma... Ama şu anda genel seçim yapmıyoruz, yerel seçim yapıyoruz. Yerel seçimler de malum insanımızın mahalli, müşterek hizmetleriyle ilgili seçimlerdir. Şehirlerimizin temel hizmetleriyle ilgili seçimlerdir. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek bu seçimlere ve makro politikalara ilişkin tartışmalar yapmak, doğru bir yaklaşık değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"İŞ VE YATIRIM ORTAMINI GELİŞTİRİYORUZ"

Yılmaz, yatırımcı ve ihracatçının krediye, finansa erişiminde destekler sağladıklarını belirterek, politika çerçevesini buna göre kurguladıklarını kaydetti.

İhracatçı ve yatırımcılara verdikleri desteklerden bahseden Yılmaz, "Bir yandan dezenflasyonu sağlarken diğer yandan da Sayın Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat; bu dördünü hiçbir şekilde ihmal etmiyoruz. İnsanımızın kalıcı sosyal refahı için, istikrar içinde sürdürülebilir bir büyüme için politikalarımızı devam ettiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu eylem planları başta olmak üzere yine çeşitli adımlar atıyoruz. İş ve yatırım ortamını geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kocaeli'de yapılan yatırımları rakamlarla aktararak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adım adım ülkeyi çok farklı noktalara taşıyacaklarını, bu yüzyılın öncü illerinden birinin de Kocaeli olacağını dile getirdi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıda Yılmaz, sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.