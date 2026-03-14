Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye olarak haklı ve güçlü olacağız

Çeşitli programları kapsamında Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yaşar Turhan Anadolu Lisesi açılış programına katıldı. Yılmaz'a Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Derbidek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

Eğitimin bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Toplumun ayakta kalma, var olma meselesidir. Bugünkü dünyaya bakıyoruz. Karşımızda ben güçlü isem her şeyi yapabilirim zihniyeti var. Dünyaya egemen olan bir güç siyaseti ile karşı karşıyayız. Haktan, adaletten, merhametten uzak bir güç siyaseti var. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada insanlık buna farklı bir tepki gösterecektir. Sadece haklı olmamız maalesef yetmiyor. Güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz hem haklı olacağız hem de güçlü olacağız. Sadece güçlü ve haklı olmakta yetmiyor. Hem haklı hem güçlü olmanın en önemli unsuru da nitelikli insan gücüdür. Organize olabilen, hedefler koyup o hedefler etrafında birleşebilen, kaynakları verimli ve doğru kullanan bir toplum. Bununda temelinde yine insan var" diye konuştu.

"23 YILDA EĞİTİME EN BÜYÜK YATIRIMLARI YAPTIK"

Türkiye Yüzyılı'nda yapılan yatırımların ülkenin geleceğini yapılan yatırımlar olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu yatırımların yanı sıra bize kamu olarak da son 23 yılda eğitime en büyük yatırımları yaptık. Bütçelerimizde hemen her yıl eğitim 1 numaralı sırada oldu. En büyük payı eğitime ayırdık. Okul öncesinden, üniversitesine, lisans sonrası eğitime varıncaya kadar, eğitimin her paridesinde hem erişimi artıktık, hem de niteliğini yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunun sonuçlarını daha iyi göreceğiz. Eğitim kısa sürede sonuç alabileceğiniz bir alan değil. Bugün yaptığınız bir adım belki 20 yıl sonra gerçek anlamda sonuç üretecek. Ama bu temelleri atmazsanız hiçbir zaman sonuçlarını göremezseniz. Dolasıyla son 23 yılda cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yaptığımız hamle geleceğimiz açısından en büyük başarıdır. Bundan sonrada kamu, özel kesim, sivil toplum hep birlikte eğitimin niteliğini daha fazla artırıcı yönde gayret etmeye devam edeceğiz. Bu yetişen gençlerimiz bizim en büyük sermayemiz ve gücümüzdür" şeklinde konuştu.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Törenine katıldı.