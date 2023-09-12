Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini ilettiğini belirterek, "Mavi Vatan komşusu" Libya'da, sel afetinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve aldıkları tedbir, verdikleri her türlü destekle Libya halkının yanında olduklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12 Eylül askeri darbesinin 43. yılı dolayısıyla her türlü darbeyi kınadıklarını belirterek, hangi şekil altında olursa olsun, askeri darbelerin, müdahalelerin ülkeleri geri götürdüğünü, demokrasiye, kalkınmaya büyük zararlar verdiğini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye, her türlü vesayetçi yapıdan kurtulmuş bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye, her zaman demokratik değerleri, milli iradeyi savunmaya devam edecek." diye konuştu.

KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir toplantısının da olacağını belirten Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk dünyasıyla Kıbrıs Türkü'nün irtibatını, ilişkisini, etkileşimini arttırmak bizim çok değer verdiğimiz bir husus. Dolayısıyla bu tür toplantıların buna vesile olmasını temenni ediyorum. Birazdan orada daha geniş değerlendirmeler yapacağız. Ayrıca tarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle iklim değişikliği, yaşanan savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, Kovid gibi hastalıklar, bütün bunlar son yıllarda gıda ve tarım konusunun ne kadar stratejik olduğunu ortaya koydu. Öyle anlar olur ki paranız olsa bile ihtiyacınızı karşılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla tarımda belli bir yeterlilik seviyesine ulaşmak çok çok kıymetli ve stratejik. Bu anlamda ana vatandan gelen su, sadece içme suyu açısından değil, sulama bakımından da çok önemli. Yarın Sayın Başbakan'la birlikte sulama master planı çalışmalarıyla ilgili de bir kritik toplantımız olacak. Tarım bakanımızın da katılımıyla önemli bir çalışma yapacağız. Buradaki amacımız, KKTC'nin tarımsal verimliliğini, üretimini arttırmak. Bir taraftan çiftçinin, halkın gelirini arttırırken daha uygun koşullarda halkın beslenmesini, gıdaya erişimini sağlarken, diğer taraftan da KKTC'nin gıda yeterliliğini, tarımdaki yeterliliğini daha üst seviyelere çıkarmak. Bu konuda da önemli çalışmalarda bulunuyoruz. Ayrıca yine Sayın Başbakan belirtti, iktisadi ve mali işbirliğimizin çeşitli başlıkları var. Çok sayıda projemiz var. Onları da bir bir gözden geçireceğiz."

-"ERCAN HAVALİMANI'NIN YENİ TERMİNAL BİNASI KKTC'NİN ADETA VİTRİNİ"

Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında bulunmaktan dolayı sevinç ve mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, havalimanının KKTC'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi:

"Burası KKTC'nin adeta bir vitrini. İlk gelen insanlar KKTC ile ilgili imajlarını burada oluşturuyorlar, ayrılanlar aynı şekilde. Dolayısıyla bu 100 milyonlarca avro yatırımla oluşan eserin hizmete girmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a burada şükranlarımızı sunuyorum. Gerçekten çok kararlılık gösterdi. 'Ben havalimanına şu tarihte ineceğim' dedi, biz de Sayın Başbakan'la bütün ekiplerimizle, gece gündüz bir çalışmayla çok şükür bunu başardık. Bu başarı, başka başarıların da habercisi aslında."

Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile daha önce önemli bir projeyle ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "O da kablo, çift hatlı kablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. Daha kaliteli, daha maliyet açısından uygun bir enerjiyi, her iki ülke için de sağlamada katkısı olacak çok dev bir eserin yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önce fizibiliteler, çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bütün bu projelerin KKTC ve Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu, yakınlığının birer nişanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten. Kaderimiz bir, tarihimiz bir. Dolayısıyla az önce Sayın Başbakan'ın vurgusuna ben de yürekten katılıyorum. Bizim ilişkimiz, hesap, kitaba dayalı bir ilişki değil, hasbi bir ilişki. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkiyi hiç kimsenin sarsmaya gücü yetmez. Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak. Birlikte yükseleceğimiz, hem ekonomide hem demokraside hem uluslararası ilişkilerde her bakımdan teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz."