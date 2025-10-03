Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin her yanına muazzam eğitim yatırımları yaptık

Bingöl'deki temasları kapsamında Aşağıakpınar Mahallesi'nde düzenlenen "Toplu Okul Açılışları ve Hacı Mehmet Selim-Azize Budan İlkokulu Temel Atma Töreni"ne katılan Yılmaz, çeşitli okulların açılışları ve temel atma töreni için bir araya geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremin ülke tarihindeki en büyük afet olduğunu dile getiren Yılmaz, 11 vilayetin, 14 milyon nüfusun bu depremden etkilendiğini, halen yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar devlet ve kamu olarak 3,6 trilyon lira harcamaya imza atmış bulunuyoruz. Bu da 90 milyar dolara tekabül ediyor. En gelişmiş dediğimiz ekonomiler için bile bunun ne kadar büyük bir yük olduğunu tahmin edebilirsiniz ama çok şükür devletimiz güçlü, milletimiz güçlü. Bu yükün de altından kalkıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla inşallah 450 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz ama mesele sadece konutlardan ibaret değil. Okullar, hastaneler, yollar, tüneller, şehir altyapıları, organize sanayi bölgeleri, aklınıza ne gelirse. Adeta yeniden bu şehirleri inşa ediyoruz, dolayısıyla çok büyük bir çalışma. İnşallah bu şehirlerimiz geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlanmış oluyor. Bingöl de bir deprem ili. Bu yaşanan depremlerden bir miktar etkilendi. Çok şükür bir can kaybı yaşamadık ama Bingöl, iki fay hattının kesiştiği, deprem riskinin son derece yüksek olduğu bir ilimiz. Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fay hatları, Bingöl'de özellikle Yedisu dediğimiz ilçemiz civarında, Bingöl-Erzincan arasında kesişiyor.



Geçmişte de Bingöl, depremler yaşadı. Hepimiz bunu yaşadık, dolayısıyla deprem olmadan önce tedbir almanın önemini Bingöl halkı çok iyi biliyor."

- "BİNGÖL, ADETA YENİDEN KURULDU"

Deprem yaşanmadan riskleri görüp aşağı çekmeye dönük müdahalede bulunmak gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Riskleri yönetemezseniz krizleri yönetmek zorunda kalırsınız." dedi.



Bingöl'ün bu anlamda büyük bir inşa faaliyeti yaşadığına dikkati çeken Yılmaz, "20 yılda AK Parti döneminde Bingöl, adeta yeniden kuruldu. Konutlarıyla, yollarıyla, kamu binalarıyla, köprüleriyle, neresinden bakarsanız bakın. Riskli bölgelerimiz tamamen bitti mi? Elbette bitmedi. Hala riskli diyebileceğimiz bölgeler var. Örneğin Bingöl'de Maden Sokak. Orada şimdi çalışmalar başlatılmış durumda. Nerede riskli bir bölgemiz kaldıysa oraya yoğunlaşıp inşallah geleceğe daha emin bir şekilde hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Valilikle çalışma yaptıklarını, deprem olduğunda en fazla etkilenecek mekanlardan birinin okullar olduğunu vurgulayan Yılmaz, okulların incelendiğini, yeterince sağlıklı olmadığı düşünülenlerin yıkıldığını söyledi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Büyük bir ihtiyaç çıktı ortaya. Bunu da karşılamak için bir taraftan devlet, bir taraftan millet el ele ne yapabiliriz diye çalıştık. Şu anda devletimiz tarafından yapılan 9 okulun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı 2024-2025 döneminde, bir kısmı 2025-2026 döneminde devreye girdi ve çocuklarımız burada okuyorlar. Bugün de resmi olarak bunların açılışını yapıyoruz. Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Hayırseverlerimiz de eğitime çok ciddi bir katkı sundu bu dönemde. Bingöl'de hayırseverler elbette çok şey yaptılar bugüne kadar. Camiler başta olmak üzere, Kur'an kursları, çok değişik hayırseverlikler yaptılar ama benim hatırladığım, eğitimle ilgili, milli eğitimle ilgili ilk defa böyle bir büyük bir hayırsever desteği görüyoruz. Bunun için bir Bingöllü olarak her şeyden önce iftihar ettiğimi, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu hayırsever kardeşlerimizi burada gerçekten teşekkürle, şükranla anmak istiyorum."

- "DEVLETLE MİLLET EL ELE VERDİĞİ, AYNI HEDEFE YÖNELDİĞİ ZAMAN BEREKET OLUR"

Eğitime katkı sunan hayırseverlere teşekkür eden Yılmaz, devlet-millet işbirliğinin ve aynı hedefe doğru çalışılmasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletle millet el ele verdiği, aynı hedefe yöneldiği zaman bereket olur. Çok daha güçlü yarınlar inşa ederiz. 12 derslikten oluşan 360 öğrenci kapasiteli temelini atacağımız okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Çevre düzenlemesiyle, tüm donanımıyla tamamlanarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek inşallah. Çok modern eğitim ortamları sağlanacak. Eğitim, çok kıymetli çocuklarımızın geleceği açısından. Fırsat eşitliği çok önemli. Her çocuğumuza eşit bir fırsat sunmak durumundayız. Bizim ana felsefemiz budur. Hangi bölgede doğarsa doğsun, hangi ilde, ilçede doğarsa doğsun, hangi gelir düzeyinde, eğitim düzeyinde olan bir ailede doğmuş olursa olsun, tüm çocuklarımıza, yavrularımıza fırsat eşitliği sağlamamız lazım. O fırsatları değerlendirip değerlendirmemek çocuklarımızın elinde. Ona bir şey diyemeyiz. Kim daha çok değerlendirirse o daha çok ilerler ama devlet ve hükümet olarak bize düşen bu fırsat eşitliğini sağlamak ve 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ana sınıfından yükseköğretime Türkiye'nin her yanına muazzam eğitim yatırımları yaptık. Bu zihniyetle yaptık ve inşallah bu, çocuklarımızın geleceğine çok daha büyük bir güç verecektir."

Türkiye'nin en sağlam hastanelerinden birini de Bingöl'de inşa ettiklerini anlatan Yılmaz, 500 yataklı ve depreme dayanıklılık açısından Türkiye'de örnek olacağına dikkati çekti.

Yılmaz, kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, köprüler, hastaneler, okullar ve kamu binalarıyla Bingöl'ü geleceğe çok daha emin, çok daha dirençli şekilde hazırladıklarını kaydederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün bunlarda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Temelin, attığımız okul hayırlı, uğurlu olsun. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı olsun. Milli eğitim camiamıza hayırlı olsun diyorum. İşçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Kazasız, belasız inşallah bütün bu çalışmaları yapsınlar. Emeği geçecek herkese şimdiden yürekten teşekkür ediyorum."

Vali Ahmet Hamdi Usta da iki program için toplandıklarını dile getirerek, önceki yıllarda başlanıp 2024-2025 yılında hizmete aldıkları, toplam yatırım bedeli 756 milyon lira olan 9 okulun resmi açılışı ve Valilik olarak imzaladıkları protokolle hayırseverlerin inşaatına başladığı 96 derslikli 7 okulun sembolik temel atma törenini Hacı Mehmet Selim-Azize Budan İlkokulunda yapacaklarını söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Usta, "Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tabiriyle yerli arabamız Togg'un babayiğitleri varsa bu hayırseverlerimiz de Bingöl eğitiminin babayiğitleridir. Burada özel bir parantezi de Kazım Demircioğlu büyüğümüz için açmak istiyorum. Bu iş onunla başladı. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Kendisi 102 yaşında. Okulu takip ediyor. Bir an önce bitirip kendisi de açılışı yapmak istiyor. Bingöl'de çığır açan, Bingöl'ü okullarla donatan hayırsever babayiğitlerimize, şu anda temel atma töreninde bulunduğumuz iş insanımız Ahmet Budan Bey'e şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Hacı Mehmet Selim ve Azize Budan Vakfı Başkanı Ahmet Budan da temelini atacakları okulu 2026-2027 öğretim eğitim yılında Milli Eğitim Müdürlüğüne devredeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Hacı Mehmet Selim-Azize Budan İlkokulunun temeli atıldı, devlet tarafından yapımı tamamlanan okullarının resmi açılışı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

