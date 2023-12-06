Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine ulaştı

Yılmaz, Aşkabat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 10. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeş-soydaş Türkmen halkına selamlarını iletti.

İki ülke arasında her geçen gün artan işbirliğinin göstergesi olan fuarın açılışını gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Yılmaz, son yıllarda Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kaydettiği gelişmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkmenistan ile ikili ticaretin, son dönemlerde önemli bir ivme yakaladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın ihracatında ikinci, ithalatında ise ilk sırada yer almasından, en önemli ticaret ortaklarından biri olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl iki ülkenin ticaret hacminin 2 milyar doların üzerine taşındığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Müteahhitlerimiz bugüne kadar Türkmenistan'da 51 milyar dolar değerinde 1080 proje üstlenmiş ve Türkmenistan'ın simgesel eserlerinin hayata geçirilmesine katkı sunmuştur. Bundan sonraki süreçte de Türkmenistan'daki yatırımlarımızı arttırmaya ve Türkmenistan'ın alt yapı ve üst yapı projelerine katkı sunmaya hazırız. Siyasi ve ticari alanda tesis ettiğimiz dostluk ve kardeşlik ilişkilerini karşılıklı ziyaret ve temaslarla pekiştirerek, Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın temeline, ticaretin kolaylaştırılmasını ve iş dünyalarımızın önünü açmayı yerleştirdik. Bugün, Sayın Atdayev ile birlikte 7. Dönem Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyon Toplantısı Protokolü'nü imzalayacağız. Protokolün ekinde yer alan Eylem Planının hayata geçmesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bizler, bu alanda çalışma yürütürken, iş insanlarının da cesur ve istekli adımlar atarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sunmasını bekliyoruz. Umuyorum ki, Türkmenistan ziyaretimiz yakaladığımız bu pozitif ivmenin sürdürülmesine katkı sunacaktır."

Yılmaz, 10. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı ile birlikte, Türk firmalarının Türkmenistan pazarında kendilerini tanıtabilmeleri ve yeni iş olanaklarını elde edebilmeleri için fırsatlar bulunduğunu anlatarak, diğer yandan, Türkmen firmalarının da yüksek kaliteli Türk ürünlerini yakından tanıyabilme imkanına sahip olacağını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, 2018'deki Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na Türkiye'den 60 firmanın katıldığını belirtti. Bu sene fuarı 100'e yakın firmayla gerçekleştirmekten gurur duyduklarını bildiren Yılmaz, fuarda inşaat teknolojileri ve makineleri, çatı ve duvar sistemleri, kozmetik-kimya, gıda ve gıda işleme makineleri başta olmak üzere pek çok alanda çok farklı ürünlerin sergileneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fuarın iki ülkenin dostluk ve kardeşlik temelinde kurduğu ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, kurdeleyi keserek fuarın açılışını yaptı. Daha sonra Yılmaz ve beraberindekiler fuar alanındaki stantları ziyaret etti.