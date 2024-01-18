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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne katılmak üzere Uganda'ya geldi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da
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Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Entebbe Uluslararası Havalimanı'nda, Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyareti kapsamında bugün Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek Yılmaz, yarın ise Kampala'da düzenlenecek ve 2 gün sürecek Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin açılış törenine katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz zirvede devlet ve hükümet başkanlarına özel konuk olarak hitapta bulunacak, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin yanı sıra programa katılan bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

  • Cevdet Yılmaz
  • Bağlantısızlar Hareketi
  • Uganda Zirvesi

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