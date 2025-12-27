İSTANBUL 6°C / 4°C
  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapımı tamamlanan 455 bin bağımsız bölümü teslim etmenin gururunu yaşıyoruz
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapımı tamamlanan 455 bin bağımsız bölümü teslim etmenin gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'ne ilişkin, 'Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir.' ifadesini kullandı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 17:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapımı tamamlanan 455 bin bağımsız bölümü teslim etmenin gururunu yaşıyoruz
Yılmaz, Nsosyal hesabından Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hataylıların katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle, depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmenin sevinci ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir. Bugüne kadar konutları teslim edilen kardeşlerimize, yeni yuvalarında hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Başta Murat Kurum kardeşim ve ekibi olmak üzere asrın inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabb'imden bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."

Popüler Haberler
