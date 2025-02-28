Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 28 Şubat mesajı: Halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek başına iktidara taşıdı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesindeki AK Parti Londra Temsilciliği açılışına Yılmaz'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya ve AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 28 Şubat tarihinin Türkiye tarihinde iyi bir gün olarak hatırlanmadığını belirterek "Çeşitli vesilelerle milletin iradesine müdahale girişimleri oldu. Bunlardan bir tanesi de bazılarının 'Postmodern darbe' olarak isimlendirdiği 28 Şubat." diye konuştu.

O dönemde çeşitli provokasyonlarla 28 Şubat'ın yaşandığını anlatan Yılmaz, yöntem olarak farklı olsa da 28 Şubat'ın diğer askeri darbelerle aynı amacı güttüğünü vurguladı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"1000 yıl sürecek" denilen 28 Şubat'a, halkın 2002'de AK Parti'yi tek başına iktidara getirerek yanıt verdi. (Halk) O dönemki partilerin hemen hemen tamamını sandığa gömmüş oldu. Daha kuruluşundan 14-15 ay geçmiş olan AK Parti'yi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tek başına iktidara taşıdı. Buna, bir anlamda 'Sessiz devrim' diyebiliriz."

AK Parti'nin yaklaşık 22 yıllık iktidarında altyapı, savunma sanayisi, eğitim ve sağlık alanında yaptıklarının yanında milli iradeyi hakim kılmasının da önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, vesayetçi zihniyetin tarihte kaldığına, millet iradesine müdahale olmaması için gerekli demokratik ortamın sağlandığına dikkati çekti.

Cevdet Yılmaz, vesayetçi zihniyetin farklı bir tezahürünün, 15 Temmuz 2016'da görüldüğünü de hatırlatarak "Orada da aynı şekilde AK Parti yine geçit vermedi. Daha sonrasında yapılan reformlarla, yeni yönetim sistemiyle birlikte artık vesayetçi zihniyet tarihin çöplüğüne atılmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN İNSANLARIMIZLA BAĞLARIMIZI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ"

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"İlk kurulduğu günden itibaren çok güçlü iddialar ortaya koymuş bir parti. Bunu, Cumhurbaşkanımızın (AK Parti) kurulduğu gün söylediği şu cümleyle hatırlıyoruz, 'Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Gerçekten de öyle oldu. Birçok değişim, dönüşüm ve reformlar yapıldı. AK Parti, ilk kuruluşundan itibaren bir dünya partisi olarak kuruldu. Sadece bir Türkiye partisi olarak değil, tüm dünyaya seslenen, hitap eden bir parti olarak kuruldu. Bugün onun da gerçekleştiğini görüyoruz."

Yılmaz, AK Parti'nin dünyanın her yerinde tanındığını, Türk milletinin ise ana damarını temsil ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin imparatorluk mirasçısı bir ülke olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin dünyada ağırlığı olan bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Bunun farklı sorumluluklar getirdiğini söyleyen Yılmaz, "Geçmişimizle iftihar edeceğiz, olumlu değerleri bugüne taşıyacağız, hiçbir farklı güç ve oluşum karşısında komplekse girmeyeceğiz ama aynı zamanda bugünkü dünyanın şartlarını çok iyi anlayarak geçmişin birikimiyle bugünkü şartları bir araya getirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, "Geçmişle gelecek arasında çatışma oluşturan bir zihniyetimiz yok." derken bu zihniyetin devletle milleti buluşturduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi daha ileri taşımaya kararlı olduklarını anlatan Yılmaz, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin hem tarihi geçmişinden gelen bağları var hem de ülkemizden çeşitli vesilelerle farklı ülkelere göç etmiş ciddi bir nüfusumuz var. Bunun büyük kısmı Avrupa'da. Bu nüfus aynı zamanda bizim gücümüz. Yurt dışında yaşayan insanlarımızla bağlarımızı çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIMIZ İÇİNDE YAŞADIKLARI TOPLUMLA TÜRKİYE ARASINDA BİR KÖPRÜ"

Yılmaz, "gurbetçiler"in Türkiye seçimlerinde oy kullanmasını AK Parti'nin sağladığını hatırlatırken "Hangi ülkede yaşıyorsa yaşasın vatandaşlarımız o ülkenin aktif bir vatandaşı olsun, oranın siyasetine, ekonomisine, kültürüne ve sanatına katkıda bulunsun, o ülkeye iyi şekilde entegre olsun ama aynı zamanda geldiği ülkesini de unutmasın, asimile olmasın, kimliğini, tarihini, değerlerini özgüvenle sahiplensin, geleceğe taşısın istedik." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, yaşadıkları ülkelerde siyasi partilere katılmalarının ve oy kullanmalarının önemine de vurgu yapan Yılmaz, "Bulundukları ülkelerde siyasette ve ekonomide yer almaları Türkiye'yle o ülke arasındaki bağları da güçlendirecektir diye inanıyoruz. Bu insanlarımız içinde yaşadıkları toplumla Türkiye arasında bir köprü. O toplumda ne kadar başarılı olurlarsa Türkiye'yle o ülke arasındaki ilişkilere de o ölçüde katkıda bulunmuş olurlar." dedi.

AK Parti'nin Londra'da temsilcilik açmasının İngiltere'ye verdiği önemi gösterdiğini söyleyen Yılmaz, dünya siyasetinde öne çıkan ülkeler veya Türkiye için öncelikli ülkelerde bu temsilciliklerin açıldığını kaydetti.

Yılmaz, AK Parti Londra Temsilciliği aracılığıyla İngiliz medyası, akademisi, düşünce kuruluşlarıyla diyaloğun gelişeceğini ifade etti.

İngiltere'deki Türklerin isteklerini görme açısından da temsilciliğin önemli olduğunu belirten Yılmaz, AK Parti Londra Temsilciliğinin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti

"TÜRKİYE, KÜRESEL JEOPOLİTİĞİN ANAHTAR OYUNCUSU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 28 Şubat'ın millet hafızasında ve kişisel hatıralarda üzücü bir tarih olarak kaldığını söyledi.

Ancak 28 Şubat'ın izlerinin 10 yıl dahi sürmediğini dile getiren Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de vesayet odaklarının son bulduğu, milli iradenin tüm kuvvete hakim olduğu yeni bir dönemle tanışmasına imzasını attı. Bu yolculukta şüphesiz bizlerin en büyük gücü kuvveti hem Türkiye'de hem dünyanın dört bir yanında bize destek olan bizim yanımızda olan teşkilatlarımızdır." dedi.

Kacır, AK Parti'nin tüm alanlarda birçok projeye imza attığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz var. Dünyada da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir dönem yaşanıyor ve büyük kırılmaların eşiğinde bir evredeyiz. Böyle bir dönemde Türkiye'mizin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. İnşallah yaşanan bu kırılma döneminden Türkiye'yi çok daha güçlü çıkaracağız. Ülke olarak, havacılıkta iddia sahibi bir ülke değildik ama şimdi Türk milleti bayraklarla, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN ve Kızıl Elma ile gökyüzüne imzasını atıyor. Bunlar önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın adeta fragmanı."

İngiltere temasları kapsamında yabancı yatırımcılarla görüştüklerini de anımsatan Kacır, "Her görüştüğümüz yatırımcı, bize Türkiye'nin Türkiye'nin taşıdığı potansiyeli ne kadar kıymetli gördüğünü açıklıkla ifade etti. Türkiye, küresel jeopolitiğin anahtar oyuncusu. Türkiye'nin olmadığı bir masadan hiçbir sonuç çıkmaz." dedi.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİK SAYISI ARTACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sarıkaya da konuşmasına 28 Şubat'ın yıl dönümüne de işaret ederek "Askeri vesayetin demokratik olmayan bir şekilde milli iradeye nasıl kastettiğini hatırlıyoruz. Vesayetin, milli iradeyi zorla istifaya zorladığı süreçte, insanların inanç özgürlüklerinin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir süreç olarak hatırlıyoruz." diye konuştu.

Sarıkaya, AK Parti'nin iktidara gelmeden önce uluslararası ikili ilişkiler kurduğunu, AK Parti Londra Temsilciliğinin ise dünyayla bütünleşmeyi göstermek açısından önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin daha uzun vadeli düşünen bir anlayış içinde olduğunu belirten Sarıkaya, AK Parti'nin tüm Türkiye'ye eşit şekilde hizmet götürme amacıyla hareket ettiğine vurgu yaptı.

Sarıkaya, yurt dışında 7,5 milyona yaklaşan Türk nüfusunun 33 ülkeden daha büyük olduğuna da işaret ederek "(AK Parti) İlk defa yurt dışındaki vatandaşlarımıza yaşadıkları ülkede oy verme imkanı sağlamış, aynı şekilde kendi siyasetinin merkezine yurt dışındaki vatandaşlarımızı da dahil etmiştir. Seçim beyannamesinde ilk defa yurt dışındaki vatandaşlarımıza yer vermiş olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin farklı ülkelerden 16 siyasi partiyle mutabakat zaptı imzaladığını söyleyen Sarıkaya, 5 olan yurt dışı temsilciliği sayısını gelecek dönemde artırılacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti İngiltere Temsilcisi Yetimova da konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'yle bağını güçlendirmek için birçok kurumu hayata geçirdiğini anlattı.

Türkiye'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarını hatırlatan Yetimova, eğitimden kültüre, sivil toplumdan iş dünyasına kadar geniş bir alanda çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Yetimova, bugün Türkiye'nin 253 diplomatik temsilcilikle dünyada en çok temsil edilen 3. ülke konumuna yükseldiğini vurgulayarak AK Parti'nin dünyadaki 5 farklı ülkede temsilciliği bulunduğunu da söyledi.