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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AA3 Aralık 2023 Pazar 19:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumun ayrılmaz bir parçası olan ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiği engelli vatandaşların hayatlarının daha da iyileştirmesine vesile olmasını temenni etti.

"Engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığı, istihdamdan sosyal etkinliklere, kültürel hayata katılımdan yasal düzenlemelere kadar geniş bir perspektifle uygulayarak, sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmaya odaklanıyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, onların bütün engelleri aşarak spor, siyaset, sanat, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplumda engellilere yönelik farkındalığın daha da artırılması dileğiyle, engellilere sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti.

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