Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze mesajı: Yeniden inşa çalışmalarının yürütülmesi büyük önem taşıyor

Yılmaz, Arnavutluk'taki programlarının ardından cuma namazını başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, bugüne kadar Türk şirketlerinin Arnavutluk'a 1 milyar dolar doğrudan yatırım yaptığını, Arnavutluk'tan da Türkiye'ye yatırım beklediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Yılmaz, "Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu 2 milyar dolar ticaret hedefi var. Buna kolaylıkla ulaşılabileceğine inanıyoruz. Yeter ki bu yatırımlar artsın, ilişkiler gelişsin. Turizmde, tarımda, madencilikte, sanayide birçok alanda imkanlar var. Bu imkanları da önümüzdeki dönemde firmalarımız, özel sektör en iyi şekilde değerlendirecektir diye inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Arnavutluk'un Balkanlar'da çok stratejik konuma sahip bir ülke olduğuna işaret ederek, "Hem siyasi hem ekonomik anlamda ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu ziyarette de bu doğrultuda olumlu faaliyetler yaptığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

- "YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Cevdet Yılmaz, Gazze'ye insani yardım götüren ve Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. İyilik Gemisi'ne ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Biliyorsunuz son dönemlerde ABD Başkanı Sayın Trump'ın çabaları, bölge ülkelerinin katkıları, yine uluslararası alanda Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, tüm dünyada İsrail'e ve Netanyahu hükümetinin yaptığı soykırıma yönelik tepkilerin yükselmesiyle bir aşamaya gelindi ve ateşkes sağlandı. Öncelikle bu ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. En azından akan kan dursun, çocuklar, sivil insanlar, masum insanlar daha fazla hayatını kaybetmesinler istiyoruz.

Tabii uzun süredir Gazze bir izolasyon altında, çok ağır şartlarda. İnsani yardımlar uzun süredir çok çok kısıtlı bir şekilde ulaştırılabildi. Şu anda bu yeni ortamda en olumlu gelişmelerden biri, insani yardımların tekrar Gazze halkına ulaştırılması. Bütün ülkelerde bu çaba var, ama bu konuda en öncü ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti. Daha önce de hem gemilerle, uçaklarla, karadan çeşitli şekillerde 100 bin tonun üzerinde bir yardımı Türkiye Cumhuriyeti ulaştırmıştı çeşitli vesilelerle. Şimdi de bu yeni ortamda 900 tonu taşıyan gemimiz limana, Mısır'a biliyorsunuz ulaştı. Oradan kara yoluyla inşallah Gazze halkına o yardımlar ulaşmış olacak."

Yılmaz, Gazze'ye ulaştırılacak yardımların AFAD'ın koordinasyonunda yürütüleceğini dile getirerek, "Hem kamu kurumlarımız açısından hem de sivil toplumun desteği açısından da AFAD doğru bir adres diye ifade etmek istiyorum. Bu konularda çok deneyimli bir kurumumuz. Dolayısıyla bizim amacımız şu, kış girmeden olabildiğince çok insani yardımın ulaştırılması ve kışa hazırlıkların yapılması. Bu çerçevede olabildiğince, kışın barınma ihtiyacını karşılamaya dönük çalışmaların yapılması." ifadelerini kullandı.

Gazze'de büyük bir yıkım yaşadığını, gıda, barınma, sağlık alanındaki ihtiyaçların yanı sıra yeniden inşanın gerekli olduğunu hatırlatan Yılmaz, "O çalışmalar biraz daha orta vadeli tabii. Bir anda bu kadar büyük bir yıkımın ortadan kaldırılması maalesef kolay değil. Ama yine uluslararası bir çaba içinde bu yeniden inşa çalışmalarının yürütülmesi de büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin her alanda Filistin halkının hakkını, hukukunu ve davasını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, biliyorsunuz bütün bu süreçlerde lider diplomasisiyle çok önemli katkılarda bulundu. Bunu çeşitli çevrelerde ifade ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumları bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın koordinasyonuyla, talimatıyla, izlemesiyle ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ediyorlar. Dışişleri Bakanlığından istihbarat kuruluşuna, Ticaret Bakanlığımızdan yardım kuruluşlarına, Sağlık Bakanlığına varıncaya kadar tüm kurumlarımız bu konuda imkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyorlar. Bütün bu sorunlar kalıcı olarak çözülünceye kadar Filistin davasını takip etmeye ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."



