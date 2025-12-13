İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gençlere çok yönlü destek vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitimden teknolojiye, istihdamdan girişimciliğe uzanan çok yönlü politikalarla gençleri merkeze alan bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gençlere çok yönlü destek vurgusu
Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Geleceğin teminatı gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu, merakı yenilikle, teknolojiyi bilimle, düşünceyi üretimle buluşturan disiplinler arası düşünebilen, sorumluluk alan ve ülkesinin geleceğine yön veren bir gençliği merkeze alıyor. Eğitimden teknolojiye, istihdamdan girişimciliğe uzanan çok yönlü politikalarımızla gençlerimizin önünü açmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan TÜGVA ailesine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

