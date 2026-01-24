Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aydın'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın millete hizmet ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı geleneği çok daha kapsamlı bir şekilde hayata geçiriyor. Eser ve hizmet siyasetinin liderliğini yapıyor." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan konuta birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesinin 1300 yataklı kapasitesiyle kente önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yatırımların süreceğini bildiren Yılmaz, "Merkezi idare ve Büyükşehir, el ele, gönül gönüle çok daha bereketli hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Aydınımızda kentsel dönüşüm, sosyal konut başta olmak üzere birçok projeyle insanımızın hayatını daha kaliteli hale getirmeye, refahını artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin her iline eşit yaklaştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah önümüzdeki dönem terörün artık konuşulmadığı, daha fazla demokrasinin, kalkınmanın konuşulduğu bir dönem olacak. Bölgesinde ve küresel düzeyde güçlü, etkili bir ülke olarak hem milletimizin hakkını, hukukunu savunacağız hem de tüm mazlum halkların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz."