İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''güçlü Türkiye'' vurgusu... ''Mazlum halkların hakkını savunmaya devam edeceğiz''
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''güçlü Türkiye'' vurgusu... ''Mazlum halkların hakkını savunmaya devam edeceğiz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bölgesinde ve küresel düzeyde güçlü, etkili bir ülke olarak hem milletimizin hakkını, hukukunu savunacağız hem de tüm mazlum halkların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''güçlü Türkiye'' vurgusu... ''Mazlum halkların hakkını savunmaya devam edeceğiz''
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aydın'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın millete hizmet ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı geleneği çok daha kapsamlı bir şekilde hayata geçiriyor. Eser ve hizmet siyasetinin liderliğini yapıyor." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan konuta birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesinin 1300 yataklı kapasitesiyle kente önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yatırımların süreceğini bildiren Yılmaz, "Merkezi idare ve Büyükşehir, el ele, gönül gönüle çok daha bereketli hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Aydınımızda kentsel dönüşüm, sosyal konut başta olmak üzere birçok projeyle insanımızın hayatını daha kaliteli hale getirmeye, refahını artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin her iline eşit yaklaştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah önümüzdeki dönem terörün artık konuşulmadığı, daha fazla demokrasinin, kalkınmanın konuşulduğu bir dönem olacak. Bölgesinde ve küresel düzeyde güçlü, etkili bir ülke olarak hem milletimizin hakkını, hukukunu savunacağız hem de tüm mazlum halkların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz."

  • cevdet yılmaz
  • güçlü türkiye
  • mazlum
  • cumhurbaşkanı yardımcısı

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.