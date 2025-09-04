İSTANBUL 30°C / 22°C
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kalıcı barış mesajı: Katkı sunmaya devam edeceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kalıcı barış mesajı: Katkı sunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye olarak, kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkânlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin beşincisine çevrimiçi olarak katıldı.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı.

Türkiye olarak, kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.

Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkânlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

  • cevdet yılmaz
  • zirve
  • rusya-ukrayna savaşı

