Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC mesajı: Her türlü çabayı sarf edeceğiz

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Üstel ve beraberindeki heyetle son derece faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sık sık bir araya gelmeye gayret ettiklerini kaydeden Yılmaz, yüz yüze görüşmelerde birçok konuyu çok daha teferruatlı şekilde ele alma imkanı olduğunu söyledi.

Görüşmede yürütmekte oldukları Mali İşbirliği Protokolü'ndeki farklı hususları ele alma imkanı olduğunu anlatan Yılmaz, bugüne kadar çok güzel projelerin ve hizmetlerin KKTC'ye, Kuzey Kıbrıs Türk halkına kazandırıldığını kaydetti.

"KKTC'NİN KALKINMASI, GELİŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gelecek dönem için de hazırlıkların sürdürüldüğünü bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak önümüzdeki dönemde de KKTC'nin kalkınması, gelişmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz Kıbrıs davasının ayrılmaz parçası olarak bunu görüyoruz. Bir taraftan KKTC'nin egemen eşit bir devlet olarak uluslararası alandaki konumunu pekiştirmesi için gayret ederken ve insanlık dışı izolasyonlara karşı mücadele ederken, diğer yandan da Kıbrıs Türk halkının kalkınması, refahının artması için de her türlü gayreti sarf etmeye devam ediyoruz.



Önümüzdeki dönemde de bugünün ihtiyaçlarına bakarak mali işbirliği programımızı şekillendireceğiz. Burada özellikle vatandaşın taleplerini çok önemli görüyoruz. Toplumun değişik kesimlerinden, özellikle girişimci kesimlerden, üretici kesimlerden gelecek talepler bizim için çok kıymetli. Onları en hassas şekilde yeni dönemde değerlendirmeyi planlıyoruz. Amacımız, daha çok üreten, refahını artıran ve kendi ayakları üzerinde daha sağlam şekilde geleceğe yürüyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bunun için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz."

Yılmaz, bu anlamda hem KKTC Başbakanı Üstel hem de hükümet ortaklarıyla bugün çok faydalı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin de KKTC'nin de bütçe döneminde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "O yüzden bütçenin yoğunlukları var. Bütçeden sonraki süreçte bu konularda teknik arkadaşlarımızla çok daha detaylı şekilde ele alma imkanımız olacak inşallah. Ben her iki ülke için de yeni bütçe döneminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bütçelerin toplumun geleceği açısından çok önemli dokümanlar, belgeler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de KKTC'deki bu görüşmelerin son derece verimli, faydalı geçmesini ve gelişmemize, kalkınmamıza güç vermesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Bütçe görüşmeleri sonrası dönemde KKTC'ye bazı ziyaretler planladığını bildiren Yılmaz, "Yine hükümet ortaklarının da ziyaretleri olacaktır. Teknik arkadaşlarımızın çalışmaları olgunlaşacaktır ve bu çerçevede yeni dönemin mali işbirliğine ilişkin çerçevemiz de daha fazla netleşmiş olacaktır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

"GÜNEY RUM KESİMİ DEVAMLI SİLAHLANMA YARIŞI İÇERİSİNDE"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de iki kardeş ülke olarak KKTC'de yaşayanların refahını yükseltmek için bazı protokolleri çalıştıklarını anlattı.

Gelecek yıl yapacakları mali iktisadi işbirliği protokolüne değinen Üstel, "KKTC'de 2026'nın bütçe görüşmelerine başlayacağız ve inşallah bütçe sonrası hem bizler hem de teknik heyetler hem de koalisyon ortaklarıyla bir araya gelip ülkemizdeki 2026 içerisinde ülke insanımızı nasıl daha üreten ve nasıl daha gençlerimizi iş hayatına katabiliriz, bu çalışmaları şekillendirip inşallah şubat sonuna kadar da protokolümüzü imzalayıp hemen halkımıza hizmet etmeye başlayacağız." dedi.



Dünyadan gördükleri baskıların ve izolasyonların, özellikle Güney Rum kesiminin devamlı silahlanma yarışı içerisine girmesi ve KKTC'nin ekonomisini çökertmek için yaptığı çalışmaların ülke insanını rahatsız ettiğini dile getiren Üstel, kendilerinin bir anlaşma yoluyla çözüme gitmek için el uzattıklarını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafının ise Lefkoşa'dan Karpaz'a gitme ve oraya Yunan bayrağını dikme düşüncelerine sahip olduğunu vurguladı.

Üstel, KKTC'nin bayrağını göklerde daha yukarıya dikmek istediklerini, ülkenin ekonomisini, sanayisini, tarımcısını, hayvancısını, turizmcisini ve eğitimcisini ayağa kaldırma çalışmalarında bulunduklarını aktardı.



İmzalayacakları protokolde özellikle üreten insanlara ve inşaat sektörüne yaşadığı sıkıntıları rahatlatmak için uzun vadeli ve düşük faizli krediler vererek o sektörleri ayağa kaldırmak, aynı zamanda esnafı, kadınları ve gençleri nasıl iş hayatına sokabilecekleri üzerine bir çalışma yaptıklarını belirten Üstel, Türkiye ziyareti öncesinde KKTC'deki ekonomik örgütlerle bir araya geldiğini ve onlardan veriler aldığını söyledi.

Görüşmede, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.