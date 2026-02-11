İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefete sorumlu siyaset çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yeni atanan İçişleri ve Adalet bakanlarının yemin töreni öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, CHP Grubu'nun tutumunu eleştirerek Meclis'te saygın ve sorumlu bir üslup çağrısında bulundu.

11 Şubat 2026 Çarşamba 18:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefete sorumlu siyaset çağrısı
Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mehabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum."

