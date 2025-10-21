İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9732
  • EURO
    48,7548
  • ALTIN
    5556.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in açıklamalarına tepki: Her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in açıklamalarına tepki: Her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı.

AA21 Ekim 2025 Salı 21:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in açıklamalarına tepki: Her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır
ABONE OL

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımına "Üslub-u beyan aynıyla insan derler." ifadeleriyle başlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır. Demokratik eleştiri hakkı ile marjinal örgüt dilini karıştıran bu yaklaşım, siyasetin itibarına ve demokratik atmosfere vurulan bir darbe niteliğindedir. Aynı zamanda acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur. CHP Genel Başkanı'nın kendisini yargı yerine koyarak sarf ettiği sözler ise hukuk devleti ve bağımsız yargı konusundaki anlayışını ortaya koymuştur. Demokratik siyaseti enfekte eden bu üsluba en güzel karşılığı akıl ve vicdan terazisinde halkımız verecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.