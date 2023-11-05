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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için taziye mesajı yayımladı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 22:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

  • Cevdet Yılmaz taziye
  • Zeytin Dalı şehidi
  • Onur Özbek taziyesi

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