Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun... ���� — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 5, 2023