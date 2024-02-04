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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit pilotlar için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 12:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit pilotlar için taziye mesajı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı polisimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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