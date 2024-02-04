Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit pilotlar için taziye mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı polisimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı polisimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.... pic.twitter.com/YvdF9i6AId — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 4, 2024