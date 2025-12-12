Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Tuzaklara düşmeyeceğiz milli birliğimizi koruyacağız

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi. 11-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Etkinlikte konuşan ve Bingöl'e yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Duble yollarımız yine Elazığ bağlantılarımız, Erzurum bağlantımız tamamlandı yapıldı. Büyük bir kentsel dönüşüm yaptık. Okulları yeniledik. Hastaneleri yeniledik. Şehirlerimizin altyapıları yeniden inşa edildi. İçme suyundan kanalizasyona şehir altyapılarımız yenilendi. Geçmişte gidilemez denilen yerlere asfaltlı yollar götürüldü. Şu anda devlet hastanemiz var 500 yataklı ve en yüksek şiddetli depreme dayanıklı şekilde bir hastane inşa ediyoruz. Hemen yanında 250 yataklı hastanemiz var. Dolayısıyla bir sağlık kampüsü oluşuyor" ifadelerini kullandı.

İş adamlarını Bingöl'e yatırım yapmaya davet eden Yılmaz, "Bingöl'ün tüm Türkiye'nin tanıdığı bir başka ürünü var. Burma kadayıf. Diyarbakır burma kadayıfı olarak da geçer. Şimdi tabii yapanların yüzde yüzü Bingöllü onu söyleyeyim. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemekle kalmıyor, yatırım ortamını da iyileştiriyor. Güvenliğin ve huzurun olmadığı ortama dışarıdan yatırımcı gelmediği gibi, oradaki insanlar bile sermayelerini alıp metropollere, İstanbul'a, İzmir'e başka yerlere göç etmek zorunda kaldılar geçmişte" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞALLAH BAŞARIYA ULAŞACAK"

Terörsüz Türkiye'nin amacına ulaşacağını belirten Yılmaz, "Biz hem Terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge diyoruz. Komşularımızda da huzur ve güven olsun diyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımız boş yere israf edilmesin, insanına yatırım olarak dönsün, bu ülkenin geleceğini inşa etmekte kullanılsın. Geçmişte doğrudan ve dolaylı olarak zararları oldu terörün, ekonomik maliyetleri oldu, kalkınma maliyetleri oldu. Can kaybı zaten en büyük maliyet. İnşallah önümüzdeki dönem artık bir devlet politikasına dönüşmüş olan Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla kalıcı bir şekilde ülkemizde huzur ve güven tesis edilmiş olacak" şeklinde konuştu.

"TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ MİLLİ BİRLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Türkiye'de ve çevresinde daha huzurlu ve terörsüz bir ortam oluşacağını söyleyen Yılmaz, "Bölgemiz üzerinde uzun yıllardır emperyalist hesaplar yapanlarla, bu ülkeyi bu milleti birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Milli birliğimizi koruyacağız. Devletimizi hep birlikte koruyacağız. Emperyalist tuzakları el birliğiyle boşa çıkaracağız" diye konuştu.