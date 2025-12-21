İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

AA21 Aralık 2025 Pazar 13:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
ABONE OL

Yılmaz, NSosyal hesabından, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bugün, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylara kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Bu mübarek zamanların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimiz için manevi bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.