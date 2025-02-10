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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen'le dünya evine girdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen'le dünya evine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle Esra Alperen ile evlendi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen'le dünya evine girdi
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün aileleri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum Ferhat ile kızımız Esra hayatlarını birleştirerek yeni bir yuvaya adım attılar. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Mesajlarıyla, dualarıyla yanımızda olan herkese minnettarız. Allah, yuva kurmak isteyen tüm gençlerimize de hayırlı kapılar açsın, sevgi ve huzur dolu bir ömür nasip etsin."

ATO Congresium'da gerçekleşen törende çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıyarken, şahitliklerini ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bazı bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun bazı üyeleri ile çok sayıda siyasetçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yaptı.

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