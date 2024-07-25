''Cumhurbaşkanımızın konuşmasını gözlerim dolarak izledim''

Meclis Komisyonu'nda başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yasa görüşülürken CHP, DEM ve İP'li vekiller, Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyon altında hayatını kaybeden Melin Mahra'nın (8) annesi Derya Pınar'ın üzerine yürümüştü.



Grup toplantısında o anlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını gözleri dolarak izlediğini söyleyen Derya Pınar duygularını Akşam Gazetesi'ne anlattı.

Pınar, "Cumhurbaşkanımızın her şeyi yakından takip ettiğini gördüm. Bu olaylardan sonra milyonlarca insan nasıl bir liderin ardından gidiyor anladım. Ülkenin lideri, bir sorun olduğunu, olayın sosyolojik boyuta vardığını insanların köpek üzerinden artık anormali yarattıklarını görüyor, seslendiriyor. Meslekleri fark etmiyor, vekil, doktor, mühendis... Köpekle empati yapıp insanla yapamamalarını başka bir toplum mühendisliğinin sonucu olarak görüyorum. Bu işin çözüleceğine inanıyorum. Melin 'Suda açan çiçek' demek. Kızım artık sonsuza kadar solmayacak" ifadelerini kullandı.