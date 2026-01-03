İSTANBUL 13°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
Güncel

Cumhurbaşkanına hakaret, kaçakçılık... Firari şahıs sahte kimlikle yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin cezaevine gönderildiği bildirildi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 22:36
Hatay'da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandığı tespit etti. Yunus polisleri yaptığı araştırmada şahsın A.F. olduğunu kaçak kazı yapmak, tarihi eser kaçakçılığı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

