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''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan iddianame düzenlendi... İzinsiz gösterilere katılan şüphelilere hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak suç içerikli pankart taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 şüpheli hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan iddianame düzenlendi... İzinsiz gösterilere katılan şüphelilere hapis istemi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 8 Nisan'da Kadıköy'de bulunan Festival Park Etkinlik alanında "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren şüphelilerin A. Ö, M.E.E. ve E.A. olarak tespit edildiğinin ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İddianamede şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetinin olduğu ve çeşitli yazıların bulunduğu dövizleri ellerinde tutmak suretiyle fotoğraf çektirdikleri kaydedildi.

Şüpheli E.A, iddianamede yer alan ifadesinde, programa fotoğraf çekmek amacıyla gittiğini, alanda pankartı tanımadığı birinden kendisinin aldığını ve elinde tuttuğunu, herhangi bir kişinin kendisini zorlamadığını, o ortamda fotoğrafının olmasını istediği için fotoğraf çektirdiğini, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini savundu.

İddianamede, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, şüphelilerin söz konusu paylaşımı, "Cumhurbaşkanını tahkir" kastı ile yaptığı belirtildi.

Paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen iddianamede, 3 şüphelinin de "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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