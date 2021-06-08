Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın rotası ve takvimi açıklandı

08 Haziran 2021 Salı 18:20 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 18:21

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express ana sponsorluğunda, iki etap olarak Türkiye'nin marka şehirleri turizm başkenti Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı İstanbul Vali Yardımcı Sn. Şevket Atlı, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Sn. Ekrem Yemlihaoğlu, DHL Express Türkiye CEO'su Sn. Mustafa Tonguç, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nafiz Karadere, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem Tavas, Turkuvaz Medya Temsilcisi Sn. Mert Karaman ve Türk Medya Temsilcisi Sn. Mehmet Ayan'ın katılımıyla 08 Haziran Salı günü Galataport İstanbul'da gerçekleşti.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları hakkında bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu 'Yat yarışları 2. Yılını tamamlayacak. Bu yarışa Cumhurbaşkanımızın eşsiz destekleriyle devletin tüm kademelerinde büyük teveccüh görüyoruz. Çok kıymetli sponsorlarımız var. DHL Express, Galataport İstanbul, Borusan Otomotiv, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu herkese çok minnettarız çünkü gerçekten destekleriniz bizi ileriye taşımamıza çok fayda sağlıyor. Bize güç veriyor. Sizler olmadan bu işleri bu noktaya getiremezdik' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları rota ve takvimi hakkında bilgi veren Yemlihaoğlu 'Biz bu organizasyonu temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz bir güzelliği var. Burada 25-27 Haziran tarihleri arasında yarış organize edeceğiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgara karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri. 2. Etabımız ise İstanbul'da iki kıtanın buluştuğu lokasyonda gerçekleşecek. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Bir tarafımız Asya bir tarafımız Avrupa, bir Asya'dasınız bir Avrupa'da. Tekneler olarak bunun çok büyük bir değeri var. İstanbul'un 3000 yıllık tarihini, dinlerin kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç ise 'Deniz sporları arasında en saygın organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nı DHL Express olarak, ülkemizin dünya çapında tanıtımına hizmet eden kıymetli bir yarışma olarak değerlendiriyoruz. 40 senelik deneyimimiz boyunca, ihracat ürünlerimizi dünyaya taşıyarak Türkiye'nin tanıtımı açısından aktif bir rol oynamaya gayret ettik ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacak projelerde yer aldık. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına hizmet edecek bu müsabakanın sponsorları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz' dedi. Tonguç 'Türkiye'ye yüksek katma değer yaratacak tüm işlerin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen firmalarımızın her zaman yanında olacağız. DHL Ailesi olarak Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru olmaktan gurur duyduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum' açıklamasında bulundu.

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na Doğuş Medya Grubu'nun medya sponsoru olarak verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, 'Yelken sporunun ülkemizdeki gelişimini desteklemek Grubumuzun spor alanındaki öncelikli hedefleri arasında. Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'na geçtiğimiz yıldan bu yana Doğuş Yayın Grubu olarak desteğimizi sürdürüyor; bu kıymetli organizasyonun ülkemizdeki yelken sporunun gelişimi adına çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, 'Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na destek vermekten gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"İlklerin projesi, şehrin tarihi limanı Galataport İstanbul olarak sporu ve denizi birleştiren, ülkemizin yurtdışı tanıtımında önemli bir rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci yılında da ev sahipliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Boğaz'daki bu görsel şöleni, tarihi 1911 yılına uzanan Paket Postanesi ile birlikte 200 yıl sonra erişime açılacak sahil şeridimizde, İstanbullular ve Karaköy'deki komşularımızla birlikte izleme fırsatına erişeceğiz. Şehrin bu noktada denizle yeniden buluşmasına imkan verecek Galataport İstanbul'da, pandeminin etkilerinin de azalacağını umduğumuz Ekim ayı sonunda 3 gün sürecek bir Deniz Festivali ile Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Çok kısa bir zaman sonra başta İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri olmak üzere yerli ve yabancı tüm misafirlerimize sağlıklı ve güvenli, "nefes alan" bir sosyalleşme ortamı sağlayacak Galataport İstanbul'da sporu ve iyi yaşamı önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Denizin bir şehir için önemine vurgu yapan, İstanbul'un ve Boğaz'ın eşsizliğini gözler önüne seren Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ev sahipliğimizin daha uzun yıllar sürmesini arzu ediyoruz. Yarışlar kapsamında ilk defa bu yıl gerçekleştireceğimiz Deniz Festivali'nin de önümüzdeki yıllarda da devam eden bir ritüel haline geleceğini düşünüyoruz. Galataport İstanbul olarak ana odağımız olan denize dair, farklı deneyim ve kültürleri bir araya getiren işbirliklerimizi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları

Muğla etabı 25-27 Haziran 2021

(Marmaris-Bodrum)-Halikarnas Kupası

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 25 Haziran'da dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği Yarışların, ödül töreni 27 Haziran tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecektir.

İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021

Cumhuriyet Kupası - Mavi Vatan Kupası ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası

İstanbul etabı, 'İki kıtada yaşayan şehir' adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacaktır.

Ülke Tanıtımına Büyük Katkı

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, Muğla ve İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Yarış kapsamında, Muğla etabında Marmaris meydanda, İstanbul etabında Galataport İstanbul'da pandemi koşullarına uygun olarak Yarış Köyü kurulacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.