Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları açılış resepsiyonu Marmaris Kalesi'nde yapıldı

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yelken takımları sporcuları ve çok sayıda davetli katıldı.



Başkan Ekrem Yemlihaoğlu, davette yaptığı konuşmada yarın Marmaris'ten başlayacak yarışlar için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Her sene daha geniş bir programla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sıkı bir çalışma ile hazırlandığımız organizasyonda bu sene yaklaşık 400 sporcuyu çok zorlu bir rotada ağırlıyoruz. Marmaris'ten başlayacak yarışlar Bodrum'da kapsamlı bir törenle sona erecek" dedi.

MARMARİS'TEN BAŞLIYOR



İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs'ta Marmaris'ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

MARKA ŞEHİR MUĞLA



Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye'nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla'da başlayacak ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.

EN PRESTİJLİ YAT YARIŞI



İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın en prestijli yat yarışlarından biri olduğunu belirterek, "Organizasyonumuz henüz 3'üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz denizlerinde 25 Mayıs'ta çok özel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm yelken sevdalılarını Marmaris'e bekliyoruz." dedi.

11 FARKLI SINIFTA YARIŞLAR



Halikarnas Kupası'ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşecek. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100'ün üzerinde yat yarışacak. 25 Mayıs Çarşamba Muğla'da başlayacak yarışlar Bodrum'da 27 Mayıs Cuma günü sona erecek.

BODRUM KALESİ'NDE ÖDÜL TÖRENİ



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 25-27 Mayıs'ta dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Göcek-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışların ödül töreni ise 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.