13 Kasım 2025 Perşembe
  • Başsavcılık harekete geçti! İmamoğlu'nun yalan merkezleri kapatıldı
Güncel

Başsavcılık harekete geçti! İmamoğlu'nun yalan merkezleri kapatıldı

Sosyal medya platformunda yer alan 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ibaresi bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli hesaplara dezenformasyon içeren bilgiler yaydıkları gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi.

13 Kasım 2025 Perşembe 16:54
Başsavcılık harekete geçti! İmamoğlu'nun yalan merkezleri kapatıldı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) ve Etkili Haber (@etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden, devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesapların 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi
  • Etkili Haber
  • erişim engeli

Popüler Haberler
