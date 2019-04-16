Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Ayasofya Meydanı'ndaki startla başladı. Tur nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 10.00'da, bazı yollar ise saat 11.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle sürücülerin yönlendirildiği alternatif yollarda zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.