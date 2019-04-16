Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle alternatif yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Ayasofya Meydanı'ndaki startla başladı. Tur nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 10.00'da, bazı yollar ise saat 11.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle sürücülerin yönlendirildiği alternatif yollarda zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.